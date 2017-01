Christopher Lauer ist ein Mann der klaren Worte: Seine politische Meinung macht er nicht nur bei Twitter öffentlich. Zuletzt kritisierte er die Verwendung des Begriffs "Nafri". Er gab ein Interview, in dem er unter anderem sagte, der Begriff sei "in hohem Maße entmenschlichend".

Das SPD-Mitglied erhielt darauf schon am 2. Januar eine E-Mail von einem Sparkassen-Angestellten aus Hessen. "Ich und mein Bekanntenkreis sind uns nun endgültig sicher bei der diesjährigen BW (Bundestagswahl - Anmerk. d. Red.) die einzig wahre Partei zu wählen, nämlich AfD", schrieb der Mann. Anschließend wünschte er sich noch, dass die SPD in der Bedeutungslosigkeit versinken möge. Das Pikante: Diese E-Mail verschickte der Mann von seinem Sparkassen-E-Mail-Account.

Der Anlass für Christopher Lauer, der für die Piraten-Partei bis 2016 im Abgeordnetenhaus in Berlin gesessen hat, die E-Mail samt Sparkassen-Profil des Angestellten von der Internetseite bei Twitter zu veröffentlichen und damit 34.000 Followern zugänglich zu machen. Damit trat er eine Lawine los. Die WAZ hatte als erstes darüber berichtet. Nicht nur, dass er daraufhin mehrere Hass-Nachrichten bekam, auch der Sparkassen-Mitarbeiter muss mit Konsequenzen rechnen. Auf Twitter reagierte nämlich auch sein Arbeitgeber und teilte mit, man habe mit dem Betroffenen einvernehmlich vereinbart, ihm ein paar Tage Urlaub zu gewähren. Die Gründe seien der "Schutz der Person und die Möglichkeit zur Klärung der Angelegenheit".

Lauer hält es zunächst für richtig, dass er die E-Mail veröffentlich hat. Etwas gehässig schreibt er auf Twitter:

Mails zu verschicken. Ich will gar nicht wissen auf was für Daten der Mann Zugriff hat und ob er die ggf. an seine rechten Kumpels weiter