Bundeswehr-Affäre Von der Leyen kritisiert Wehrmacht-Fetisch 2017-05-03

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat bei ihrem Besuch in der Kaserne, in der der terrorverdächtige Franco A. stationiert war, eine Überprüfung der Disziplinarordnung der Bundeswehr in Aussicht gestellt. Sie kritisierte außerdem den Wehrmacht-Fetisch einiger Soldaten.