Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat zu Beginn seines Washington-Besuches am Donnerstag das gemeinsame Wertegerüst mit den USA betont. Demonstrativ zitierte er aus der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung.

Keine Region der Welt stehe Deutschland politisch und kulturell so nahe wie die Vereinigten Staaten, sagte Gabriel am Kapitol in Washington. Gabriel traf sich zunächst mit Mitgliedern des US-Parlaments. Später wird er Vizepräsident Mike Pence und US-Außenminister Rex Tillerson treffen. "Wir wollen zeigen, dass wir an der transatlantischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland, aber natürlich auch Europa und den USA festhalten wollen", sagte Gabriel. Deutschland komme mit "ausgestreckter Hand".

Der SPD-Politiker wies darauf hin, dass es im Verhältnis zwischen Deutschland und den USA häufiger zu Unstimmigkeiten, sogar zu echten Konflikten gekommen sei. Deutschland gehe selbstbewusst in den Dialog mit dem großen Partner. "Wir sind ein Land und ein Kontinent von großer wirtschaftlicher Stärke", sagte Gabriel. "Wir haben nichts zu verbergen, wir sind selbstbewusst, wir haben etwas anzubieten, auch für die tranatlantische Partnerschaft."

Gabriel betont die Religionsfreiheit

"Uns verbindet mit den USA ein festes Wertegerüst", sagte er und fügte hinzu: "Aber bei diesen Werten muss es eben auch bleiben, es darf kein Abweichen davon geben." Dazu gehöre Religionsfreiheit ebenso wie der faire Umgang in der Welt miteinander.

"Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit", las Gabriel aus einer deutschen Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigen Staaten vor.

Angesichts der "aktuellen Debatten" sei es wichtig darauf hinzuweisen, sagte der Außenminister, der als erstes deutsches Kabinettsmitglied seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump die USA besucht. "In diesen Tagen ist es eine gute Idee daran zu erinnern, dass das universelle Werte sind."

(rent/dpa)