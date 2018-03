Als klar war, dass SPD und Union über eine große Koalition verhandeln, war der Sturm der Entrüstung bei vielen Mitgliedern der Sozialdemokraten groß. Seitdem ist viel passiert: Juso-Chef Kevin Kühnert kritisierte die eigene Partei, Martin Schulz sollte Außenminister werden und trat dann zurück. Andrea Nahles soll SPD-Chefin werden und CDU-Mann Jens Spahn neuer Gesundheitsminister. Wir zeigen den Weg zum Mitgliederentscheid in elf Tweets.

1. Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen von SPD und Union entschließt sich Kevin Kühnert zu einer großen No-Groko-Tour, um neue Miglieder anzuwerben, die gegen die erneute Koalition stimmen.

2. Der Erfolg ist beachtlich. Mehr als 24.000 neue Mitglieder sind seit Jahresbeginn zu verzeichnen - auch dank Kühnert. Der verlangt als Belohnung gar nicht viel.

3. Für den Mitgliederentscheid schickt die Partei mehr als 400.000 Briefe an die Mitglieder. Der Inhalt sorgt für Diskussionen.

4. Es gibt aber nicht nur negative Stimmen. Viele sind auch froh, dass eine Mehrheit über die Entscheidung der Partei abstimmen darf.

Wer sich jetzt darüber erregt, dass #440.000 #SPD-Mitglieder über einen möglichen #Koalitionsvertrag abstimmen dürfen, sollte sich kurz klar machen: So was entscheidet in der #FDP ein Mann alleine und in der #Union zwei Vorstände. Ich nenne das SPD-Vorgehen #Demokratie.