Am Sonntag, 12. Februar 2017, findet die Wahl des neuen Bundespräsidenten in Berlin statt.



Der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt bei der Bundesversammlung in Berlin.





Der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt bei der Bundesversammlung in Berlin. Am Sonntag, 12. Februar 2017, findet die Wahl des neuen Bundespräsidenten in Berlin statt.Der scheidende Bundespräsident Joachim Gauck mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt bei der Bundesversammlung in Berlin. weniger