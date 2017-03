Wenn eine Fläche als besonders klein beschrieben werden soll, dann muss in der Regel der Vergleich von drei Fußballfeldern oder das Saarland herhalten. Mit der Landtagswahl aber wurde das kleinste Flächenland am Sonntag zum Kristallisationspunkt des Bundestagswahljahrs.

Erstmals wurde bei einer Landtagswahl der sogenannte Schulz-Effekt einem Praxistest unterzogen – und er hat nicht gezogen. Während die Sozialdemokraten stagnieren, legt die Union zu. Die amtierende Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Wahl am Ende überraschend klar gewonnen. Nach der Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten hatte die Saar-SPD eine beispiellose Aufholjagd gegen die beliebte Ministerpräsidentin hingelegt. Der entscheidende Fehler der Spitzenkandidatin lag darin, die Option mit dem Linksparteigründer Oskar Lafontaine ein Bündnis einzugehen, bewusst offen zu halten. Wer also die Fortsetzung der großen Koalition im Saarland wünscht, musste CDU wählen – viele haben das erkannt.

Wähler wollten die Linkspartei nicht

Im Westen Deutschlands wollen die Menschen nicht von der SED-Nachfolgepartei regiert werden. Wenn die Sozialdemokraten auch auf Bundesebene die Option Rot-Rot-Grün weiter offen halten, dann könnte auch bei der Bundestagswahl der Schulz-Effekt verpuffen. Die SPD ist mit ihrem Macht-Flirt mit der Linken zu weit gegangen. Ausgerechnet eine Koalition im Saarland mit Lafontaine – das wäre die symbolische Aussöhnung zwischen Sozialdemokratie und ihrem abtrünnigen früheren Parteichef gewesen.

Auch wenn die Zeichen im Saarland wieder auf große Koalition stehen, der Bundestagswahlkampf wird sich in klaren Lagern abspielen. Sollte es zu einer rot-rot-grünen Mehrheit kommen, wird der Druck auf Martin Schulz so enorm sein, dass er diese Chance Kanzler zu werden, auch nutzen muss.

Geräuschlos und sachlich

In dem Ergebnis steckt für die Union trotz des klaren Siegs eine zwiespältige Erkenntnis. Denn so wie die Wahl ein Test für den Schulz-Effekt war, so war sie auch ein Test, ob das Modell Merkel diesem Schulz-Effekt standhalten kann. Das kann es eben nur, solange die SPD willens ist, den Juniorpartner für die Union zu geben. Kramp-Karrenbauer, die mit ihrem geräuschlosen und sachlichen Regierungsstil ohnehin als Merkel von der Saar gilt, rückt spätestens mit diesem Wahlabend in den kleinen Kreis der möglichen Merkel-Nachfolger auf.

Die großen Verlierer der Saarland-Wahl sind die kleinen Parteien. Durch den Machtkampf von Union, SPD und Linken wurden die kleinen Parteien an den Rand gedrückt. Grüne, FDP und AfD – sie alle haben ihre saarländischen Besonderheiten. So unterschiedlich diese drei Parteien sind, eines haben sie gemeinsam: Ihren jeweiligen Bundesverbänden sind sie aus gutem Grunde peinlich. Nicht nur wegen der Stärke der Volksparteien, sondern auch wegen eigenen Unvermögens liegt die Zustimmung zu allen Dreien unter dem Trend im Bund.

(qua)