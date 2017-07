später lesen Protest auf der Straße Wasserwerfer gegen G20-Kritiker FOTO: dpa, cgt hjb FOTO: dpa, cgt hjb 2017-07-05T07:18+0200 2017-07-05T07:18+0200

Aktivisten und Polizei beharken sich weiter vor dem G20-Gipfel in Hamburg: Am Abend kamen Wasserwerfer zum Einsatz. Doch dann folgte eine ruhige Nacht. Ein Alternativgipfel will am Mittwoch für einen Politikwechsel werben.