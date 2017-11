später lesen Noch mindestens neun Bundesbürger inhaftiert Deutsche aus Haft in der Türkei entlassen 2017-11-03T12:29+0100 2017-11-03T15:18+0100

Ein weiterer aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierter deutscher Staatsbürger ist wieder auf freiem Fuß. Gegen die Frau sei aber eine Ausreisesperre verhängt worden, teilte das Auswärtige Amt am Freitag in Berlin mit.