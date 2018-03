Schüler sollen in NRW ihre Smartphones mitbringen

Um die Digitalisierung an Schulen zu beschleunigen, hat NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer von der FDP dafür plädiert, dass Schüler vorübergehend eigene Telefone und Computer im Unterricht nutzen sollten.

"Für eine gewisse Übergangszeit kann ich mir eine Regelung in NRW vorstellen, wonach Schüler ihre eigenen Smartphones und Tablets für den Unterricht nutzen", sagte Gebauer unserer Redaktion. Im Prinzip "Bring your own device" ("Bring dein Gerät mit") stecke Potenzial. "Grundsätzlich müssen aber wir als Staat die Schulen mit geeigneten Geräten ausstatten", fügte Gebauer hinzu.

Seit Jahren ringen Bund und Länder darum, Schulen mit digitalen Geräten auszustatten und ans Breitbandnetz anzuschließen. Die neue Bundesregierung will alle Bildungseinrichtungen mit Glasfaserleitungen versorgen und mehr Mittel für Schulen zur Verfügung stellen.

Gebauer erhöht nun den Druck auf den Bund. "Der Digitalpakt Schule muss jetzt an den Start kommen, unverzüglich", sagte sie. Deutschland habe schon viel zu viel Zeit vergeudet. Auch das Jahr 2018 sei durch die lange Regierungsbildung schon fast verloren.

"Ernüchternd ist, dass von den versprochenen fünf Milliarden Euro nur noch dreieinhalb Milliarden in dieser Legislaturperiode übrig sind", sagte Gebauer. Der ausgedünnte Digitalpakt bedeute konkret für Nordrhein-Westfalen, dass rund 250 Millionen Euro weniger zur Verfügung stünden: "Die Kommunen und Bundesländer warten auf das Geld und wollen loslegen."

