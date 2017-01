später lesen London Die Anzeichen für einen "harten Brexit" mehren sich Teilen

Vor der morgigen Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit deutet vieles darauf hin, dass die britische Regierung auf Konfrontationskurs zur EU gehen wird. Medien in Großbritannien spekulierten, May werde sich in Sachen Einwanderung von EU-Bürgern unnachgiebig zeigen. Eher werde sie Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt und der Zollunion führen, berichtete der "Telegraph". May werde für einen "sauberen" Schnitt mit der EU werben.