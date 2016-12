später lesen Berlin/Düsseldorf Die Konsequenzen: Mehr Abschiebehaft, weniger Duldung Teilen

Die Ermittler waren dem tunesischen Terroristen Anis Amri auf die Spur gekommen, als sie im Lastwagen seine Duldungspapiere fanden. Doch ein Gefährder, Gewalttäter und Identitäts-Betrüger soll in Deutschland nicht geduldet werden. Die Bundesregierung will nun dafür sorgen, dass Gefährder wie Amri künftig in Abschiebehaft genommen und rasch in ihre Heimat zurückgeschickt werden können. Doch das ist nicht die einzige Baustelle in Sachen Sicherheit, die sich aus dem Terroranschlag in Berlin ergeben. "An dem Fall Amri wird vermutlich eine Perlenschnur der Defizite der inneren Sicherheit in Deutschland und ganz Europa offensichtlich", sagt CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. "Oftmals sind wir als CSU bei unseren Forderungen nach mehr Sicherheit belächelt worden, ja sogar beschimpft worden." Jetzt müsse doch dem Letzten auffallen, dass dringender Handlungsbedarf bestehe. "Wer jetzt noch bei einem Mehr an Sicherheit blockiert, handelt verantwortungslos gegenüber der Bevölkerung und ist sich der Tragweite des Terrorismus nicht bewusst." Die CSU wird voraussichtlich schon kurz nach Weihnachten einen Forderungskatalog vorlegen. Von Detlev Hüwel und Eva Quadbeck