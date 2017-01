später lesen Präsenz zum Jahreswechsel Die Polizei hat in Köln ihre Pflicht getan FOTO: dpa, hka ole FOTO: dpa, hka ole Teilen

2017-01-01T18:46+0100 2017-01-01T21:17+0100

Bei dieser massiven Polizeipräsenz in Köln konnte nichts passieren. 1500 Beamte im Einsatz, allein am Dom. Geht doch! Das sagen jetzt alle, die nach den sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht 2015/16 konsequentes Polizeihandeln gefordert hatten. Von Horst Thoren