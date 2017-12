später lesen Düsseldorf Diesel-Fahrverbot in Düsseldorf frühestens im Juli 2017-12-22T19:12+0100 2017-12-23T09:58+0100

Die Entscheidung, ob es in der Landeshauptstadt ein Diesel-Fahrverbot gibt, wird erneut vertagt. Die Bezirksregierung hat mitgeteilt, dass der neue Luftreinhalteplan für Düsseldorf erst im Juli in Kraft treten wird - drei Monate später als geplant. Neue Zahlen müssten berücksichtigt werden, heißt es. Der Plan ist nötig, weil die Schadstoffbelastung in Düsseldorf gesetzliche Grenzwerte überschreitet. Fahrverbote gelten als wahrscheinlich, es wird darüber aber heftig gestritten. Das Inkrafttreten des Plans ist deshalb schon einmal verschoben worden: von Januar auf April 2018. Hauptgrund war, dass das Bundesverwaltungsgericht am 22. Februar entscheiden muss, ob kommunale Fahrverbote überhaupt erlaubt sind.

Laura Ihme Journalistenschülerin Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Laura Ihme (lai) ist Redakteurin in der Lokalredaktion Düsseldorf mit dem Schwerpunkt Kommunalpolitik. zum Autorenprofil schließen