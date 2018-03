später lesen Brüssel/Düsseldorf Diesel-Fahrverbote bringen laut Studie Städten nur wenig 2018-03-11T20:23+0100 2018-03-12T08:15+0100

Die Stickoxidbelastung in Städten am Rhein bleibt nach einer Studie der Universität Duisburg-Essen auch mit Diesel-Fahrverboten weiterhin hoch. Das berichtet der WDR. Grund dafür sei die Belastung durch die Binnenschifffahrt. Dafür reißen die Abgastricks der Autohersteller nach einer anderen Studie Milliarden-Löcher in die Steuerkassen. Allein in Deutschland sind dem Fiskus danach 2016 knapp 1,2 Milliarden Euro an Kfz-Steuereinnahmen entgangen, weil Autos auf Basis falscher CO2-Werte veranschlagt wurden. Grundlage ist eine Untersuchung im Auftrag der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Zusammen hätten 2016 elf EU-Staaten knapp 11,3 Milliarden Euro verloren.