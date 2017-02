später lesen Stichwort Divide et impera Teilen

Politik ist auch ein Spiel. Das war immer so. Doch kein Politiker spielt dieses Spiel derzeit mit größerer Inbrunst als US-Präsident Donald Trump. EU-Kommissar Günther Oettinger warnte vor dem EU-Gipfel auf Malta nun davor, Trumps Spiel zu akzeptieren. "Sein Spiel lautet: Teile und herrsche, divide et impera". Die lateinische Redewendung, die angeblich auf Ludwig XI. zurückgeht, meint die militärische Vorgehensweise, eine Gruppe aufzuspalten, um so die einzelnen Mitglieder besser beherrschen, gar besiegen zu können. Trump der Spalter? Kein abwegiges Bild. Vielen wäre es sicherlich lieber, Trump würde dem Leitspruch des Benediktinerordens folgen: "ora et labora", "bete und arbeite". Oder um es mit Goethe zu sagen: "Entzwei und gebiete! Tüchtig Wort; Verein und leite! Bessrer Hort." jaco