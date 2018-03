Das sind die prominentesten Abgänge unter US-Präsident Donald Trump: Im Streit mit Donald Trump um um Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium reichte Gary Cohn am 6. März seinen Rücktritt ein. Er war der oberste Wirtschaftsberater des US-Präsidenten.

Hope Hicks , Kommunikationschefin im Weißen Haus, nahm am 29. Februar ihren Hut. Sie war eine langjährige Vertraute Donald Trumps. Die Hintergründe des Rücktritts waren unklar.

US-Gesundheitsminister Tom Price trat am 29. September nach scharfer Kritik an seinen teuren Dienstflügen in Privatjets zurück.