Washington: Donald Trump kippt das Handelsabkommen TPP

Donald Trump macht ernst. Kaum im Amt, unterzeichnete der US-Präsident gestern einen Erlass, um aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP auszusteigen. Das TPP-Abkommen war bereits von zwölf Staaten einschließlich der USA unterzeichnet worden, aber noch nicht in Kraft. Trumps Vorgänger Barack Obama wollte damit die wirtschaftlichen Verbindungen zu Asien stärken. Trump hatte im Wahlkampf gegen alle Handelsabkommen gewettert, weil sie nach seiner Ansicht Jobs in der US- Industrie vernichten.