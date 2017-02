später lesen Dünnes CDU-Versprechen 2017-02-17T19:14+0100 2017-02-18T07:12+0100

Mehr Polizei, mehr Lehrer, mehr Verwaltungs-Service und weniger Grunderwerbssteuern. Wie soll all das bei Einhaltung der Schuldenbremse möglich sein? CDU-Frontmann Armin Laschet greift in seinem NRW-Wahlprogramm zum üblichen Trick: Er will die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so stark verbessern, dass ein neuer Wirtschaftsboom entsteht, der dann alles bezahlbar macht. Klingt wie ein Märchen. Aber mit dieser von Hoffnung getragenen Gleichung hat bisher noch jede Partei Wahlkampf gemacht. Von Thomas Reisener