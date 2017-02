später lesen Ehe ist nicht nur eine Frage der Geschlechter Teilen

2017-02-03T19:13+0100 2017-02-04T10:19+0100

Man muss schon bei Adam und Eva anfangen, um zu begreifen, was Armin Laschet will. Der nordrhein-westfälische CDU-Chef hat sich im Wahlkampf zur Ehe geäußert. Weil das Grundgesetz die Ehe als Verbindung von Mann und Frau definiere, sei eine Erweiterung des Ehebegriffs auf gleichgeschlechtliche Partnerschaften ausgeschlossen. Schließlich waren auch Adam und Eva Mann und Frau. Warum aber soll die traditionelle Ehe in Frage gestellt sein, wenn andere Formen der Partnerschaft mit gleichen Rechten und Pflichten versehen werden? Von Horst Thoren