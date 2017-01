Analyse: Eigenheim - lieb und teuer

Ein Instinktpolitiker wie Sigmar Gabriel weiß natürlich, was den Menschen in den Ballungsräumen auf den Nägeln brennt: Es fehlt fast überall an bezahlbarem Wohnraum. Viele träumen gerade angesichts der noch geringen Bauzinsen von den eigenen vier Wänden. Neben NRW-Bauminister Michael Groschek nahm sich der Bundeswirtschaftsminister gestern in Köln deshalb zwei Stunden Zeit für ein Podium, um vorzustellen, wie die SPD die hohen Preise herunterbringen will.

Auch die Union hat das Thema schon für sich erkannt, auch sie plant für die kommende Legislaturperiode Schritte, die das teure Wohnen günstiger machen sollen. Experten halten jedoch nicht jeden Befund der Politiker für richtig und nicht jeden Vorschlag für zielführend.

Ist das Wohnen in Nordrhein-Westfalen noch bezahlbar? In der Durchschnittsbetrachtung schon. Zwar setzt sich der lang anhaltende Trend zu steigenden Mieten fort: Laut dem jüngsten Wohnungsmarktreport des Immobilienkonzerns LEG haben sich die angebotenen Kaltmieten im Jahresvergleich erneut um 2,1 Prozent auf im Schnitt 6,38 Euro pro Quadratmeter erhöht. Gleichzeitig sind aber auch die Einkommen gestiegen. Der Anteil der Warmmiete an der Haushaltskaufkraft ist deshalb im vergangenen Jahr sogar von 18,7 Prozent auf 18,2 Prozent gesunken.

Wo gibt es die größten Probleme? In den Ballungszentren liegt der Wohnkostenanteil an der Kaufkraft inzwischen allerdings bei 24,5 Prozent (Düsseldorf), 24,1 Prozent (Köln), 23,3 Prozent (Münster) und 23 Prozent (Aachen). Die deutlich schlechtere Relation von Kaufkraft und Wohnkosten ist selbst in den Ballungszentren nicht für alle Bürger problematisch, für einen Teil der dortigen Bevölkerung dafür umso mehr. Beispiel Düsseldorf: Zwar ist das mittlere jährliche Pro-Kopf-Einkommen in der Landeshauptstadt mit 25.963 Euro das höchste in NRW. Ein Viertel der Düsseldorfer Haushalte verfügt jedoch nur über ein Einkommen, das deutlich unter diesem Schnitt liegt. Thomas Hegel, Chef der LEG, sagt: "Mehrköpfige Haushalte, die weniger als 2500 Euro netto im Monat verdienen, haben in Städten wie Düsseldorf und Köln echte Probleme auf dem Wohnungsmarkt."

Warum ist das Wohnen so teuer geworden? Ein wesentlicher Faktor sind die dramatisch gestiegenen Neubaukosten: Neue Umweltschutz-Auflagen und explodierende Preise für Bauland haben die Kosten im Neubau auf mindestens 2500 Euro pro Quadratmeter getrieben. Allein die jüngste Energiesparverordnung hat die Baukosten um acht Prozent steigen lassen. Das zwingt Investoren dazu, Kaltmieten von über zehn Euro pro Quadratmeter zu verlangen. Preistreibend wirkt auch die Grunderwerbsteuer. Rot-Grün in NRW hat den Steuersatz seit 2010 gleich zweimal angehoben. Mit 6,5 Prozent liegt NRW heute im Ländervergleich an der Spitze. In den benachbarten Niederlanden etwa betrage die Grunderwerbsteuer nur zwei Prozent, sagt Michael Voigtländer, Experte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW): "In Deutschland wollen zu viele Leute an der Immobilie mitverdienen, auch die Bundesländer." NRW-Oppositionsführer Armin Laschet (CDU) fordert außerdem das Aussetzen der jüngsten Energiesparverordnung: "Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Energieeinsparung."

Können Geringverdiener nicht auf günstige Bestandsbauten ausweichen? Ja, aber nicht alle. In NRW müssten jährlich 80.000 Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken. Die Zahl der Baugenehmigungen ist seit 2008 um zwei Drittel auf immer noch nur 55.805 gestiegen. Das strukturelle Unterangebot wirkt preistreibend auf den gesamten Mietmarkt, auch auf das Segment der günstigen Wohnungen. Nordrhein-Westfalen hat die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau aufgestockt. 2015 wurden deshalb fast 40 Prozent der bundesweiten Sozial-Neubauten in NRW errichtet. Das waren aber trotzdem nur 5538.

Was plant die SPD? Die Sozialdemokraten haben zwar vor allem Mieter im Blick, wollen aber auch den Immobilienerwerb für Leute mit geringen Einkommen vergünstigen. Sie setzen bei den Nebenkosten an: Die Gebühren für Notare und Grundbucheintrag sollen pauschaliert und gesenkt werden. Allerdings sind die Notargebühren heute schon so gestaffelt, dass sie prozentual weniger ansteigen, je höher der Kaufpreis ist. Bei einem Preis von 400.000 Euro falle eine Gebühr von nur 0,6 Prozent für den Notar an, korrigierte die Bundesnotarkammer höhere SPD-Angaben. "Die Nebenkosten sind tatsächlich eine entscheidende Stellschraube", sagt allerdings IW-Experte Voigtländer. Viele Haushalte verfügten nicht über viel Eigenkapital. Die Banken seien oft mit zehn Prozent Eigenkapital zufrieden, doch für die Nebenkosten kämen nochmals zehn Prozent des Kaufpreises obendrauf. Zu teuer seien auch die Makler.

Was will dagegen die Union? Sie will das staatliche Baukindergeld in der kommenden Legislaturperiode wieder einführen. Der Zuschuss soll nach CSU-Plänen beim Erwerb selbst genutzten Wohneigentums in den ersten zehn Jahren für jedes im Haushalt wohnende Kind 1200 Euro pro Jahr betragen. Zudem will die Union Freibeträge für Familien mit geringen Einkommen bei der Grunderwerbsteuer einführen. Investitionen in die energetische Gebäudesanierung sollen steuerlich absetzbar werden. Ein Gesetzentwurf von Finanzminister Wolfgang Schäuble, der höhere Abschreibungen für Investitionen in neue Mietwohnungen vorsieht, liegt bereits vor, wird aber von der SPD blockiert. "Die Nachfrage der Investoren ist schon groß. Eine zusätzliche Förderung brauchen sie gar nicht", sagt dazu Experte Voigtländer. "Der Grund, warum zu wenig gebaut wird, sind fehlende Grundstücke. Vor allem die Kommunen müssen mehr eigene Flächen bereitstellen und mehr Baugrund ausweisen."

Sind Verbesserungen noch in dieser Legislaturperiode realistisch? Eher nein. Denn Union und SPD blockieren sich gegenseitig: Die SPD trägt die steuerliche Förderung für Investoren nicht mit, die Union im Gegenzug nicht die von der SPD geplanten Beschränkungen für Vermieter, die Mieten nach Modernisierungen deutlich zu erhöhen. Will heißen: viel Lärm um nichts, zumindest 2017.

Quelle: RP