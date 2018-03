Brüssel/Berlin: Ein Drittel mehr deutsche Soldaten nach Afghanistan

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) plant eine deutliche Ausweitung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen sich künftig bis zu 1300 deutsche Soldaten an der Ausbildungsmission der Nato beteiligen. Das sind rund ein Drittel mehr als heute. Das derzeit gültige Bundestagsmandat erlaubt lediglich den Einsatz von 980 Soldaten.

Grund für die Planungen sind das Wiedererstarken der radikalislamischen Taliban und die Ausbreitung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Afghanistan. Die Nato-Staaten hatten sich deswegen bereits im vergangenen Jahr darauf geeinigt, deutlich mehr Bündnistruppen für die Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte bereitzustellen. Insgesamt soll die Zahl der Soldaten von rund 13.000 auf knapp 16.000 steigen. Eine Rückkehr zu Kampfeinsätzen, die die Nato bis 2015 durchführte, bleibt ausgeschlossen. Nato-Soldaten dürfen derzeit nur trainieren, assistieren und beraten.

56 Bundeswehrsoldaten sind in Afghanistan seit 2002 ums Leben gekommen - das macht die Mission zur verlustreichsten in der Geschichte der Truppe. Früher waren zeitweise mehr als 5000 deutsche Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Die Bundeswehr hatte ihren Kampfeinsatz in dem Land 2013 beendet und ist nun noch zur Ausbildung und Beratung der afghanischen Streitkräfte vor Ort.

(dpa)