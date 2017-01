Stichwort: Einbrocken

Die Pressekonferenz des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat den Euro-Kurs steigen lassen, was dem deutschen Aktienmarkt Verluste eingebrockt hat. Jenseits komplizierter Finanzmechanismen interessiert uns an dieser Stelle das gute alte Wort "einbrocken". Die stärksten Metaphern stammen aus dem Bereich unserer Sinne, in diesem Fall ist es der Geschmack. In der Suppe, die wir löffeln, um uns bei Kräften zu halten, etwas zu finden, was irgendjemand hineingetan hat und was dort nichts zu suchen hat, ist eine unangenehme Überraschung, die sofort jeder versteht. Jemandem die Suppe zu versalzen, geht in dieselbe Richtung. Ihm in die Suppe zu spucken, wäre dann schon eine echte Sauerei. Das Haar in der Suppe ist vergleichsweise harmlos - es sei denn, es stammte von Donald Trump. bew

Quelle: RP