London: Eine Million Briten wollen der Queen Trump ersparen

Mehr als eine Million Menschen haben eine Petition unterzeichnet, die einen Staatsempfang von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien verhindern soll. Als Begründung heißt es auf der Petitions-Website des britischen Parlaments: "Donald Trumps gut dokumentierter Frauenhass und seine Vulgaritäten disqualifizieren ihn, von ihrer Majestät der Queen oder dem Prinzen von Wales (Prinz Charles) empfangen zu werden." Trump solle einreisen dürfen, aber keinen offiziellen Empfang bekommen.

Ein Regierungssprecher sagte, die Petition habe keinen Einfluss auf die Einladung an Trump. Doch der Druck auf Premierministerin Theresa May, ihre politische Nähe zu dem neuen US-Präsidenten aufzugeben, wächst. Mehrere britische Oppositionspolitiker, darunter Labour-Chef Jeremy Corbyn und Londons Bürgermeister Sadiq Khan, forderten, den Staatsbesuch abzusagen. May war als erster ausländischer Staatsgast von Trump im Weißen Haus empfangen worden.

(dpa)