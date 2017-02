Stichwort: Eintracht

Als Zustand der Harmonie und des friedlichen Zusammenlebens definiert der Duden "Eintracht". Nicht unbedingt die Eigenschaften, die einem derzeit in den Sinn kommen, wenn man an das Verhältnis von CDU und CSU denkt. Dennoch appellierte Horst Seehofer beim Gipfeltreffen der Schwesterparteien: "Der Sieg ist immer dort, wo Eintracht herrscht." Was man dazu wissen muss: Der CSU-Chef ist Fußballfan. Und auch wenn er es mit dem FC Bayern halten soll, weiß er bestimmt, dass Eintracht Frankfurt auf dem Weg in den europäischen Spitzenfußball und Eintracht Braunschweig auf dem Weg in die Erste Liga ist. Immer vorwärts, das gefällt Seehofer. Was er nicht vergessen darf: Sowohl Braunschweig als auch Frankfurt sind in der Liga schon tief gefallen. Da half auch die ganze Eintracht nichts. lukra

Quelle: RP