Stichwort: Erprobungsräume

Das ist doch mal eine tolle Idee: Einfach etwas ohne Konsequenzen ausprobieren zu können. Internet-Sicherheitsfirmen bieten Erprobungsräume an, in denen sich Kunden von Anti-Virus-Software überzeugen können, ohne den eigenen Computer infizieren zu müssen. Etwas Ähnliches soll es auch bei der evangelischen Kirche geben: Ein Ergebnis der rheinischen Landessynode sind nämlich auch Erprobungsräume. Mit einer neuen Form von Kirche sollen Menschen im Alltag erreicht werden, die mit dem jetzigen Gemeindeleben nicht viel anfangen können. Das ist zwar nicht wahnsinnig innovativ: Die ähnliche Fresh-Expressions-Bewegung wird seit 2005 von der anglikanischen Kirche gefördert. Es bleibt aber zu hoffen, dass die Erprobungsräume nicht so bürokratisch werden, wie sie klingen. lukra

Quelle: RP