Berlin EU als Wertegemeinschaft? Junge Europäer sind skeptisch 2017-05-04T19:08+0200

Junge Menschen in Europa betrachten die Europäische Union vor allem als Wirtschaftsbündnis und weniger als Wertegemeinschaft, wie aus der von der Tui-Stiftung vorgestellten Studie "Junges Europa 2017" hervorgeht. Für die Jugendstudie hatte das Kölner Meinungsforschungsinstitut Yougov nach eigenen Angaben 6000 junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren in den sieben EU-Ländern Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien, Polen und Griechenland online befragt. Drei Viertel der Befragten sahen dabei die EU als wirtschaftliches Bündnis und nur 30 Prozent als Bündnis von Staaten mit gemeinsamen kulturellen Werten. Auch insgesamt zeichnet die Studie ein ambivalentes Bild: Zwar findet sich in keinem Land unter den Befragten eine Mehrheit, die für den Austritt des jeweiligen Landes aus der Europäischen Union ist, jedoch wünscht sich mehr als ein Drittel der jungen Europäer, dass die EU wieder Macht an die nationalen Regierungen zurückgibt (38 Prozent).