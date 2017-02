später lesen Brüssel EU-Außenminister drohen Libyern mit neuen Sanktionen Teilen

Im Kampf gegen unerwünschte Migration aus Afrika droht die Europäische Union weiteren einflussreichen Libyern mit Sanktionen. Die EU sei bereit, neue Strafmaßnahmen gegen Gegner der Friedensbemühungen in dem Bürgerkriegsland zu verhängen, heißt es in der Erklärung eines Außenministertreffens gestern in Brüssel. Um für Stabilität und Sicherheit zu sorgen, müssten sich alle Akteure im Land an einem konstruktiven Dialog beteiligen. Zudem sei es notwendig, dass alle bewaffneten Kräfte unter die Kontrolle der rechtmäßigen zivilen Behörden gestellt würden.