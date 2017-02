später lesen Luxemburg EU-Generalanwalt: "Humanitäre Visa" für Flüchtlinge Teilen

2017-02-08

Wenn Folter oder eine andere unmenschliche Behandlung droht, müssen Menschen nach Einschätzung eines EU-Gutachters nach Europa einreisen dürfen. EU-Staaten dürften in solchen Fällen die Ausstellung humanitärer Visa nicht verweigern, argumentiert Generalanwalt Paolo Mengozzi in einer Stellungnahme (Rechtssache C-638/16) für den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Ein Urteil fällt erst zu einem späteren Zeitpunkt. Das Gutachten ist für den EuGH nicht bindend, in den meisten Fällen folgt er ihm aber.