Brüssel EU: Russland heizt Kämpfe in der Ukraine an

2017-02-02T19:24+0100 2017-02-03T07:29+0100

EU-Ratspräsident Donald Tusk wirft Russland das Anheizen der Kämpfe in der Ukraine vor. "Wir werden wieder an die ständige Herausforderung erinnert, die die russische Aggression in der Ost-Ukraine darstellt", sagte Tusk mit Blick auf in den vergangenen Tagen wieder aufgeflammten Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee und russischen Separatisten. Russland müsse seinen Einfluss auf die Rebellen nutzen: "Die Kämpfe müssen sofort aufhören. Die Feuerpause muss respektiert werden."