Nachfolge von Martin Schulz: Antonio Tajani wird neuer EU-Parlamentspräsident

Das EU-Parlament brauchte vier Wahlgänge, um sich zu entscheiden. Nun steht fest: Antonio Tajani wird neuer Präsident und damit Nachfolger des deutschen SPD-Politikers Martin Schulz.

Der konservative Tajani (EVP) setze sich am Dienstagabend in einer Stichwahl gegen den Sozialisten Gianni Pittella durch. Die EVP-Fraktion ist mit 217 Abgeordneten die größte Gruppe im Europaparlament, gefolgt von den Sozialdemokraten mit 189 Mitgliedern.

Nach fünf Jahren an der Spitze des EU-Parlaments will der deutsche Sozialdemokrat Martin Schulz in die Bundespolitik wechseln. Schulz ist als Bundesaußenminister und als möglicher SPD-Kanzlerkandidat im Gespräch.

(klik/dpa)