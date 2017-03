Die britische Regierung hat am Mittwoch offiziell bei der Europäischen Union den Antrag auf Austritt aus der Staatengemeinschaft eingereicht.

Ratspräsident Donald Tusk habe das entsprechende Schreiben erhalten, hieß es in Brüssel. Bereits am Dienstagabend unterzeichnete Premierministerin Theresa May eine entsprechende Erklärung in London. Die Regierung in London und die übrigen 27 EU-Staaten haben nun genau zwei Jahre Zeit, um die Bedingungen des Austritts auszuhandeln.

Tusk hat aus seiner Enttäuschung über den Brexit-Antrag Großbritanniens kein Geheimnis gemacht. Es gebe keinen Grund, so zu tun, als wäre dies "ein glücklicher Tag", erklärte Tusk in Brüssel. "Es gibt nichts zu gewinnen". Beim Brexit gehe es darum, "Schadensbegrenzung" zu betreiben. An Großbritannien gerichtet sagte er: "Wir vermissen euch jetzt schon." Tusk kündigte außerdem an, dass er bis Freitag seinen Vorschlag für das Verhandlungsmandat vorlegen werde.

Die EU-Staaten haben nach dem Antrag Großbritanniens ihre Absicht erklärt, sich in den anstehenden Brexit-Verhandlungen nicht spalten zu lassen. "In diesen Verhandlungen wird die Union geeint handeln und ihre Interessen wahren", hieß es in einer veröffentlichten Erklärung. "Wichtigste Priorität" sei es, die Unsicherheit durch den Brexit "für unsere Bürger, Unternehmen und Mitgliedstaaten zu minimieren".

Nur wenige Stunden vor der Unterzeichnung des Brexit-Antrags hatte das schottische Parlament den Weg für ein neues Unabhängigkeitsreferendum frei gemacht. Bevor es zu einem erneuten Referendum kommt, muss die Regierung in London jedoch zustimmen. May erklärte bereits, dass sie dem mittelfristig nicht stattgeben wird.

(maxk/afp/ap/reu)