Trotz Wahlniederlage: Britische Premierministerin May will neue Regierung bilden

Britische Premierministerin May will neue Regierung bilden

Trotz des negativen Wahlergebnisses plant Premierministerin Theresa May offenbar die Bildung einer neuen Regierung. 649 von 650 Wahlbezirken sind ausgezählt. Die Konservativen haben zur Zeit 318 Mandate.

Wie ihr Amtssitz in der Downing Street am Freitag mitteilte, wird sich May in Kürze zu Königin Elizabeth II. begeben, um ihren Anspruch als Führerin der stärksten Partei geltend zu machen. Das ist in Großbritannien üblich; über mögliche Koalitionen oder der Bildung einer Minderheitsregierung wäre damit noch keine Entscheidung gefallen.

May strebe wohl eine konservative Minderheitsregierung mit Duldung der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP) an, hieß es in britischen Medien.

Die Tories kamen nach Auszählung fast aller Wahlkreise auf 318 Mandate, zwölf weniger als bisher. Die oppositionelle Labour-Partei gewann 29 Sitze hinzu und kommt auf 261 Sitze. Die Liberaldemokraten, die eine Koalition mit den Tories am Donnerstag ausgeschlossen hatten, erhielten vier Mandate mehr und kommen auf zwölf Sitze. Als möglicher Koalitionspartner für May kommt die nordirische protestantische Democratic Unionist Party (DUP) in Frage, die bei zehn Sitzen liegt.

Brexit-Verhandlungen müssen bis 2019 abgeschlossen sein

Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte an, er sei bereit "Verhandlungen im Namen des Landes zu führen". Der 68-Jährige wäre ebenfalls auf Koalitionspartner angewiesen, um die nötige Mehrheit von 326 der 650 Parlamentssitze zu erreichen.

Nach dem Wahldebakel für die rechtspopulistische Ukip in Großbritannien ist Parteichef Paul Nuttall zurückgetreten. "Eine neue Ära muss beginnen mit einem neuen Vorsitzenden", sagte Nuttall am Freitag. Bei der Parlamentswahl vom Donnerstag hatte die United Kingdom Independence Party (Ukip) ihren einzigen Sitz im Parlament verloren. Ihre prozentualen Verluste lagen bei mehr als zehn Prozent.

Die Wahl in Großbritannien hat ein "hung parliament" hervorgebracht – ein "Parlament in der Schwebe", in dem keine Partei eine absolute Mehrheit hat.

Der komplizierte Wahlausgang ist auch wichtig für die anstehenden Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel. Die hoch komplizierten Verhandlungen müssen bis Ende März 2019 abgeschlossen sein. Sonst scheidet Großbritannien ohne Vertrag oder Übergangsregelung aus der EU aus. Die Folgen für die Wirtschaft und die Bürger wären in dem Fall kaum absehbar.

(AFP/ap/dpa/heif)