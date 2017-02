später lesen Illegale Einwanderung Tusk will Weg über zentrale Mittelmeerroute schließen FOTO: afp Teilen

2017-02-02T17:33+0100 2017-02-02T17:34+0100

Die illegale Einwanderung über Libyen nach Italien soll gestoppt werden. Dazu will EU-Ratschef Donald Tusk die Mittelmeerroute schließen. Beim EU-Gipfel auf Malta will er am Freitag seine Pläne vorstellen.