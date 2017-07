später lesen Jean-Claude Junckers Wutanfall "Das europäische Parlament ist lächerlich" 2017-07-04T15:06+0200 2017-07-04T15:06+0200

Als Jean-Claude Juncker am Dienstag seine Rede halten will, blickt er in ein fast leeres Europaparlament. Nur 30 der 751 Abgeordneten sitzen auf ihren Plätzen. Da platzt dem EU-Kommissionspräsident der Kragen – er beschimpft die Parlamentarier.