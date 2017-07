später lesen Flüchtlingskrise Österreich will Grenze zu Italien von Soldaten kontrollieren lassen FOTO: dpa, pz wie FOTO: dpa, pz wie 2017-07-04T14:37+0200 2017-07-04T14:37+0200

Viele Flüchtlinge landen in Italien, wollen dort aber nicht bleiben, sondern ziehen weiter nach Nordeuropa. Österreich bereitet deshalb schärfere Grenzkontrollen am Brenner-Pass vor. Die Regierung verlegt Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge in die Region.