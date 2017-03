In den Niederlanden zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als noch vor fünf Jahren. Vor den Wahllokalen stehen Wartende in langen Schlangen an. Extra Wahlkabinen sind eingerichtet und sogenannte Urnenstampfer im Einsatz.

Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos berichtet, bis um 19.15 Uhr hätten 69 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. 2012 seien es um dieselbe Uhrzeit lediglich 60 Prozent gewesen. Gegen 17.45 Uhr hatten bereits 55 Prozent der Wähler ihre Stimmen abgegeben, 2012 waren es zu diesem Zeitpunkt 48 Prozent. Vor fünf Jahren hatten letztlich 74,5 Prozent der 13 Millionen Wahlberechtigen gewählt.

Polizist Peter de Boer zeigt auf Twitter ein Bild von einem "Urnenstampfer", mit dem die großen Wahlzettel zusammengedrückt werden:

Nu al stembusstamper nodig! Er is nog ruimte in de bus, komt allen.. Stembureau #Voorhout pic.twitter.com/38ggZpKsFe — Peter de Boer (@Wag_VHT_Peter) March 18, 2015

In Amsterdam gaben um 18 Uhr 53,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Auch sie hatten dabei die Wahl zwischen 28 Parteien, denn die Parteienlandschaft ist stark zersplittert. In 2012 waren das am gleichen Zeitpunkt 39,2 Prozent. Um 21 Uhr schließen die Wahllokale. Aber: Menschen, die nach 21 Uhr in der Schlange stehen, dürfen noch wählen.

Auch Journalistin Josien Wolthuizen dokumentiert auf Twitter, wie lang die Schlange beim neuen Aussichtspunkt Amsterdam Toren ist:

Ook buiten bij de @Adam_Toren staat een lange rij stemmers. pic.twitter.com/xz8gmAhEOI — Josien Wolthuizen (@wolthuizen) March 15, 2017

Viele internationale Journalisten berichten live aus den Niederlanden über die Parlamentswahl. Das Wahlergebnis könnte richtungsweisend für andere Länder Europas sein. Es wird befürchtet, dass ein Erfolg der Partei PVV von Geert Wilders anderen anti-europäischen Bewegungen und Parteien in der EU Auftrieb geben könnte. Der niederländische Premier Mark Rutte hatte an seine Landsleute appelliert, dem "falschen Populismus" in Europa eine Absage zu erteilen.

Erst nach Mitternacht wird deutlich werden, wer als Gewinner aus der Wahl hervorgehen wird. Kurz nach Schließung der Wahllokale wird es aber die ersten Ergebnisse auf Grundlage von Nachwahlbefragungen geben. Alle Stimmzettel werden dieses Mal aus Angst vor Hacker-Angriffen mit der Hand ausgezählt.

Kein Urnenstampfer greifbar? Niek Froma hat andere orginelle Lösungsansätze beobachtet - und ein Bild davon bei Twitter gepostet:

