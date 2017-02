später lesen Stichwort Fake News Teilen

Die Wahl zum Wort des Jahres kennt man, die zum Unwort und Jugendwort auch. Weil Sprachwissenschaftler aber einem umtriebigen Berufszweig angehören, ist damit längst noch nicht Schluss in der Liste der Bestenlisten. Eine Jury um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin hat nun entschieden, dass "Fake News" der Anglizismus des Jahres ist. Ein Argument für den Sieger sei gewesen, dass es sich so schwer bedeutungsgleich ins Deutsche übersetzen lasse, heißt es. Der Anglizismus des Vorjahres war übrigens "Refugees Welcome". Auf den hinteren Plätzen landeten dieses Mal "Darknet", "Hate Speech" und "Brexit". Letzteres wäre nicht nur der Anglizismus des Jahres, sondern auch ein Neologismus. Aber vielleicht gibt es dafür ja auch noch eine Wahl? lukra