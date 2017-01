später lesen Berlin Familienministerinfordert: Höcke überwachen lassen Teilen

Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) fordert eine Überwachung von AfD-Politiker Björn Höcke durch den Verfassungsschutz. "An Herrn Höcke haben wir gesehen, dass die AfD rechtsextremistische Züge hat", sagte Schwesig dem "Spiegel". "Jemand wie Höcke sollte in Zukunft vom Verfassungsschutz beobachtet werden, andere Akteure der AfD mit rechtem Gedankengut auch." Gegen eine Überwachung sprach sich hingegen der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Stephan Mayer, aus. Höcke hatte am Dienstag über das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt, die Deutschen seien "das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat".