Frankfurt: Fast einem Drittel fehlt Kompetenz für Politik-Themen

Fast ein Drittel der Deutschen (29 Prozent) versteht in der Politik überhaupt nichts. Bei den Geringverdienern mit einem Nettoeinkommen von unter 1000 Euro fühlt sich sogar fast die Hälfte (46 Prozent) abgehängt, wie aus einer repräsentativen Umfrage des evangelischen Monatsmagazins "Chrismon" hervorgeht. Am wenigsten Verständnisprobleme haben demnach Menschen mit Abitur oder einem Universitätsabschluss sowie jene mit einem Einkommen von über 3500 Euro (jeweils 15 Prozent). Auch die Steuererklärung bereitet fast einem Viertel der Deutschen Kopfzerbrechen: 23 Prozent gaben an, dabei überhaupt nichts zu verstehen. In Versicherungsfragen kommen 15 Prozent nicht mehr mit, mit dem Computer tun sich elf Prozent schwer. Über Ärztelatein ärgern sich nur sechs Prozent.