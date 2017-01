später lesen Istanbul Faustkampf statt Debatte im türkischen Parlament Teilen

Das türkische Parlament in Ankara gleicht in diesen Tagen einem Boxring. Die Bilanz der Faustkämpfe am Donnerstag verzeichnete eine gebrochene Nase, einen Wadenbiss, zahlreiche Prellungen und ein gestohlenes 15.000-Euro-Mikrofon. Tags zuvor waren sich Abgeordnete der Regierungspartei und der Opposition buchstäblich an die Kehle gegangen. Der Streit hatte sich entzündet, nachdem Parlamentarier der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP ihre Stimmen offen abgegeben hatten, obwohl die Verfassung bei Parlamentsvoten zu ihrer Veränderung geheime Stimmabgaben vorschreibt. Von Frank Nordhausen