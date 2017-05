später lesen Düsseldorf FDP stichelt gegen Sicherheitskonzept der CDU 2017-05-04T18:13+0200 2017-05-05T07:58+0200

FDP-Chef Christian Lindner kündigt eine Enquetekommission zur Inneren Sicherheit in NRW an. "Das ist das erste Vorhaben in der neuen Legislaturperiode, das sicher kommt", sagte Lindner. Das Expertengremium solle die Sicherheitsarchitektur des Landes auf den Prüfstand stellen. CDU-Spitzenmann Armin Laschet hatte vor wenigen Tagen eine Regierungskommission mit gleichem Ziel unter der Führung seines Parteifreundes Wolfgang Bosbach angekündigt. Das lehnt Lindner ab: " Wir wollen keine Regierungskommission, die hinter verschlossenen Türen aufschreibt, was die Regierung will", so der Liberale.