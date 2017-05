später lesen Feinde der Demokratie 2017-05-03T20:46+0200 2017-05-04T08:58+0200

Das Entsetzen über den Bundeswehroffizier Franco A. hat den Blick auf die langfristig prekärste Frage zunächst verstellt: Wie kann einer, der beim "Bund" Karriere machen will, auf den Gedanken kommen, dass ihm eine von Rassismus und Rechtsextremismus triefende Masterarbeit dabei behilflich sein könnte? Nicht jeder Extremist ist der Hellste unter der Sonne, aber A. wird von seinen Vorgesetzten als "hochintelligent" beschrieben. Also hätte die Vermutung nahegelegen, dass er seine rechtsextremistische Gesinnung zu tarnen versucht und sie nicht als pseudowissenschaftliches Eintrittsticket in die Offizierslaufbahn sichtbar präsentiert. Von Gregor Mayntz