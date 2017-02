Stichwort: Fußabdruck

Fingerabdrücke sind überall. Man findet sie auf Glastüren, Smartphone-Displays, vor allem aber in diversen Behördendateien. Denn der Fingerabdruck, vornehmer auch Daktylogramm genannt, gilt seit Beginn des 20. Jahrhunderts als sicheres Kennzeichen zur Identifizierung von Personen. Fußabdrücke gibt es auch sehr viele; schön sind sie am Strand, weniger schön auf dem hellen Teppich in der guten Stube. Je größer, desto schlimmer - das gilt auch für den ökologischen Fußabdruck. Darunter versteht man die Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil eines Menschen zu ermöglichen. Wenn sich das im Körperbau niederschlüge, hätte ein Bewohner von Katar Schuhgröße 60, einer von Bangladesch könnte Babysocken tragen. Wir Deutschen tragen Birkenstock. Das lässt Luft. bee

Quelle: RP