Ceuta/Madrid: Gabuner an Grenze zu Ceuta in Koffer entdeckt

Die spanische Polizei hat gestern Fotos von einem jungen Migranten veröffentlicht, der in einen Koffer gepresst in die EU gelangen wollte. Sicherheitsbeamte hatten vor wenigen Tagen an der Grenze zur spanischen Exklave Ceuta eine Marokkanerin angehalten, weil sie sich merkwürdig und ängstlich verhielt. Im Koffer der 22-Jährigen entdeckten die Beamten einen 19-Jährigen aus Gabun in Zentralafrika, der bereits unter schwerer Atemnot litt. Der Migrant wurde noch vor Ort ärztlich behandelt. Die Frau wurde nach Angaben aus Justizkreisen festgenommen.