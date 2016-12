später lesen Berlin Gauck ruft zu Zusammenhalt und Augenmaß auf Teilen

Bundespräsident Joachim Gauck hat die Bevölkerung angesichts des Berliner Anschlags zu Zusammenhalt und Mitmenschlichkeit aufgerufen. Das bedeute nicht, auf politische Auseinandersetzungen etwa in der Flüchtlingspolitik zu verzichten, sagte er in seiner vorab aufgezeichneten Weihnachtsansprache. Eine Debatte müsse es etwa darüber geben, ob man noch mehr für die Sicherheit tun müsse. "Aber gerade in Zeiten terroristischer Attacken sollten wir die Gräben in unserer Gesellschaft nicht vertiefen, weder Gruppen pauschal zu Verdächtigen noch Politiker pauschal zu Schuldigen erklären." Die Menschen sollten sich gerade jetzt darauf besinnen, was Weihnachten ausmache. Wut und Zorn, auch Ohnmacht und Angst hätten sich verbreitet, aber nicht die Oberhand gewonnen, sagte Gauck.