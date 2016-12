später lesen Rees Geflügelpest - 16.000 Puten auf Hof in Rees gekeult Teilen

Twittern







In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rees (Kreis Kleve) hat das Veterinäramt bei einigen Tieren das aggressive Vogelgrippevirus H5N8 festgestellt. Als Folge wurden jetzt 16.000 Puten gekeult. Die Behörde richtete im Umkreis von drei Kilometern einen Sperrbezirk ein, in dem unter anderem ein Transportverbot für Geflügel gilt. Schon vor Weihnachten hatte das Land Nordrhein-Westfalen eine allgemeine Stallpflicht für Federvieh eingeführt.