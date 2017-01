Stichwort: Gini-Koeffizient

Wenn von der Ungleichverteilung der Einkommen die Rede ist, wird von Ökonomen immer gerne der so genannte Gini-Koeffizient ins Feld geführt. Erfunden wurde er 1921 vom italienischen Statistiker Corrado Gini. Der Koeffizient funktioniert so: Wenn in einem Land eine Person alles verdient und die anderen nichts, dann sind die Einkommen maximal ungleich verteilt. Dieses Land hat ein Gini-Maß von eins. Wenn aber alle das Gleiche verdienen, erreicht es einen Gini-Koeffizienten von Null. Dies war in unserer gestrigen Ausgabe nicht korrekt wiedergegeben worden. In Deutschland wurde zuletzt auf der Basis von repräsentativ ermittelten Einkommensdaten ein Gini-Maß von 0,29 gemessen. Es liegt damit knapp unter dem Durchschnitt der 30 Staaten der Industrieländerorganisation OECD. mar

