Persönlich: Gregor Gysi . . . wird Ritter in Aachen

2017-02-09T19:46+0100 2017-02-10T07:23+0100

Sicher wird er morgen in Aachen den Saal rocken und Montag ein Millionen-TV-Publikum. Gregor Gysi bleibt ein Phänomen. Gerade mal ein Jahr hielt er es nach dem Rückzug vom Amt des Linken-Fraktionschefs ohne Spitzenposition aus, dann ließ er sich im Dezember zum Chef der europäischen Linken wählen, will nun nicht mehr nur Deutschland, sondern ganz Europa retten. In der Domstadt, wo der europäische Karlspreis zu Hause ist, kann er sich dafür nun besonders rüsten: Gysi wird Ritter des Ordens wider den tierischen Ernst. Von Gregor Mayntz