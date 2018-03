später lesen London/Moskau Großbritannien weist 23 russische Diplomaten aus 2018-03-14T22:06+0100 2018-03-15T08:34+0100

Großbritannien zieht drastische Konsequenzen aus dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und weist 23 russische Diplomaten aus. Es handelt sich um die größte Ausweisung seit Ende des Kalten Krieges. Zudem werden bilaterale Kontakte "auf hoher Ebene" auf Eis gelegt. Davon sei auch die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in Russland betroffen, kündigte Premierministerin Theresa May im Parlament in London an. Der russische Staat sei des versuchten Mordes an Skripal und seiner Tochter Julia schuldig, befand May. Wer Großbritannien versuche zu schaden, für den gebe es nur eine einfache Botschaft: "Ihr seid hier nicht willkommen!" May sagte, russischer Staatsbesitz werde eingefroren, wo immer die Regierung Belege habe, dass er für Geheimoperationen gegen Großbritannien genutzt werde. Zudem verschärft London Kontrollen von Privatmaschinen beim Zoll und im Frachtverkehr.