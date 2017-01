später lesen Berlin Grüne: Ab 2030 keine neuen Diesel und Benziner mehr Teilen

Twittern







Die Grünen wollen die große Koalition mit einem "echten Politikwechsel" ablösen, wie die Parteichefs Cem Özdemir und Simone Peter nach einer zweitägigen Klausurtagung des Bundesvorstands erklärten. Dazu verabschiedete der Vorstand Eckpunkte für das Wahlprogramm 2017. Darin fordern die Grünen unter anderem, jedem, der in Deutschland geboren wurde, uneingeschränkt die deutsche Staatsbürgerschaft zu geben. Seit 2014 gilt eine Optionspflicht, also ein Zwang zur Entscheidung zwischen der deutschen Staatsbürgerschaft und der der Eltern, noch für Kinder, die nicht mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt haben.

Birgit Marschall Parlaments-Korrespondentin der Rheinischen Post

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Birgit Marschall berichtet als Korrespondentin aus Berlin über die Bundesregierung, den Bundestag und die Parteien. Ihre Schwerpunkte sind die Finanz- und Wirtschaftspolitik, Energiewende, Arbeitsmarkt und die Grünen. zum Autorenprofil schließen